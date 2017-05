Sør-Korea innkaller til hastemøte etter missiloppskyting i Nord-Korea

Moon Jea-in innkaller Sør-Koreas sikkerhetsråd til møte etter at naboene i nord skjøt opp et uidentifisert missil tre dager etter at han ble valgt som president.

Den amerikanske stillehavskommandoen bekrefter oppskytingen, men opplyser at den fortsatt undersøker hvilken type missil det er snakk om. En militærkilde sier til nyhetsbyrået Yonhap at oppskytingen fant sted ved Kusong, nordvest for hovedstaden Pyongyang, like før klokken 5.30 lørdag morgen lokal tid.

Raketten fløy 700 kilometer og landet i Japanhavet, noe som tyder på at prøveoppskytingen var vellykket, ifølge Yonhap. Japans statsminister raser mot oppskytingen og kaller den «totalt uakseptabel» og en alvorlig trussel mot Tokyo.

Hvis det er et ballistisk missil, er det Nord-Koreas første avfyring på to uker. Den forrige prøveoppskytingen var mislykket.

I løpet av det siste halvannet året har Nord-Korea avfyrt en rekke missiler og gjennomført atomprøvesprengninger i strid med FN-resolusjoner. Siden 2014 har landet flere ganger prøveskutt raketter med en rekkevidde langt over grensen på 150 kilometer som FNs sikkerhetsråd har satt. Nord-Korea har uttalt at landets mål er å utvikle langdistansemissiler som skal kunne treffe USAs fastland.

(©NTB)