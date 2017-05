Minst tre omkom i togulykke i Hellas

Alle Intercity-togets fem vogner sporet av ved landsbyen Adendro, 40 kilometer vest for Thessaloniki. Ulykken skjedde klokka 21.45 lokal tid, og det var om lag 70 passasjerer på toget.

Etter avsporingen brøytet lokomotivet seg rett inn i et hus, som står på skakke etter sammenstøtet.

Gresk politi opplyste søndag at den 44 år gamle lokomotivføreren er blant de omkomne. I tillegg mistet to mannlige passasjerer livet. Den ene, en 50-åring, døde på stedet, mens den andre, en 55-åring, døde på sykehus søndag.

Ti personer ble skadd, og for to av dem er tilstanden alvorlig, opplyser politiet.

Årsaken til avsporingen er ikke kjent, men det spekuleres på om toget kan ha kjørt for fort.

To naboer forteller at de måtte hoppe fra balkongen for å komme seg unna.

– Vi hørte en fryktelig eksplosjon og var veldig redde, sier en av naboene.

(©NTB)