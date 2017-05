Merkel håper på seier i Tysklands største delstat

Merkel håper at hennes konservative parti CDU vil være i stand til å slå sosialdemokratiske SPD i den viktige industriregionen fire måneder Tyskland skal holde valg på ny nasjonalforsamling. Så mange som en av fem tyske velgere, 13,1 millioner, bor her.

Delstaten har vært en viktig sosialdemokratisk bastion i flere tiår takket være en befolkning preget av mange industriarbeidere og innvandrere.

Meningsmålinger har imidlertid vist at CDU ligger side om side med SPD, og på enkelte målinger har også høyresiden et forsprang.

Det kan være enda et tegn på at entusiasmen for SPDs nye leder Martin Schulz er i ferd med å avta.

(©NTB)