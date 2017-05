Målinger: Merkels parti vant valget i Tysklands største delstat

Målinger utført for flere TV-kanaler tyder på at CDU får 35 prosent av stemmene i valget. Sosialdemokratiske SPD ligger an til å få 31 prosents oppslutning, det dårligste resultatet for partiet noensinne i Nordrhein-Westfalen.

Delstaten har i flere tiår vært en viktig sosialdemokratisk bastion, og mange industriarbeidere og innvandrere er bosatt her.

Meningsmålinger viste imidlertid at CDU lå jevnt med sosialdemokratiske SPD før valget, og på enkelte målinger hadde også høyresiden et forsprang.

Valget i Nordrhein-Westfalen kan være enda et tegn på at entusiasmen for SPDs nye leder Martin Schulz er i ferd med å avta. Resultatet i delstatsvalget antas å gi en viktig pekepinn om utfallet av valget på ny tysk nasjonalforsamling til høsten.

(©NTB)