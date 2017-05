Kina vil bruke milliarder på å gjenopplive Silkeveien

Kina hadde søndag invitert til en todagers internasjonal konferanse i Beijing i forbindelse med den ambisiøse planen kalt Ett belte – én vei.

Blant deltakerne er Kinas president Xi Jinping, som lovet å bruke hundrevis av milliarder på det han kalte «århundrets prosjekt». Men for å få tilgang til pengene, må land slutte seg til prosjektet.

Russlands president Vladimir Putin, Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan, FNs generalsekretær António Guterres var blant lederne som deltar på møtet, mens Europa stort sett har sendt ministre og statssekretærer.

EU krever garantier

Søndag varslet Tyskland at EU-landene vil kreve garantier fra Kina både når det gjelder frihandel, miljøvern og arbeidsmiljø før de vil signere en felles erklæring når konferansen avsluttes mandag.

– Så langt er kravene ikke innfridd. Derfor sier vi for øyeblikket at hvis dette ikke skjer, så kan vi ikke signere. Men møtet avsluttes i morgen, så vi får se hva som skjer, sier Tysklands økonomiminister Brigitte Zypries.

Tyskland vil blant annet at tyske selskaper skal få den samme tilgangen til kinesiske markeder som kinesiske har til de tyske.

Indisk boikott

Xi lanserte initiativet i 2013, og meningen er at prosjektet skal binde Kina tettere sammen med land i Sentral-Asia, Sørøst-Asia, Europa, Midtøsten og Afrika.

Over hundre land deltar på den to dager lange konferansen, men ikke India, som valgte å boikotte møtet. Årsaken er at Kina planlegger å bygge en kinesisk-pakistansk korridor gjennom den omstridte regionen Kashmir, som er delt mellom Pakistan og India.

