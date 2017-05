Kina og Russland frykter opptrapping på Koreahalvøya 

Kinas president Xi Jinping og hans russiske motpart Vladimir Putin snakket søndag sammen i Beijing søndag, idet begge deltok på et internasjonalt forum som skal fremme samarbeid mellom Asia og Europa.

– Begge parter uttrykte at de var bekymret for en mer anspent situasjon, sier Putins talsmann Dmitrij Peskov.

Like før sendte Kinas utenriksdepartement ut en uttalelse der det bes om tilbakeholdenhet på Koreahalvhøya, og der Kina tar avstand fra rakettesten som regimet i Pyongyang gjennomførte tidlig søndag morgen.

USAs president Donald Trump krever på sin side hardere sanksjoner mot det isolerte regimet.

– La denne siste provokasjonen fungere som en anmodning til alle land om å innføre strengere sanksjoner mot Nord-Korea, heter det i en kort uttalelse fra Det hvite hus.

Krisemøte i Sør-Korea

Sør-Koreas nyvalgte president Moon Jae-in innkalte søndag til krisemøte i landets sikkerhetsråd. Der kalte han oppskytingen en «hensynsløs provokasjon».

Testen ble gjennomført få dager etter at Moon varslet at han ønsket dialog med nabolandet, og dermed la seg på langt mykere tilnærming i konflikten enn flere av sine forgjengere.

Testen kan være Nord-Koreas måte å teste den nyvalgte presidenten på, som er den første liberale og venstreorienterte lederen Sør-Korea har hatt på ni år.

Landet i Japanhavet

Den amerikanske stillehavskommandoen opplyste søndag at den fortsatt undersøker hvilken type missil det er snakk om, men det skal ikke ha vært en langtrekkende rakett. En militærkilde sier til nyhetsbyrået Yonhap at oppskytingen fant sted ved Kusong, nordvest for hovedstaden Pyongyang, like før klokken 5.30 søndag morgen lokal tid.

Raketten tilbakela 700 til 800 kilometer og landet i Japanhavet etter 30 minutter i luften, noe som tyder på at prøveoppskytingen var vellykket, ifølge Yonhap.

Japans statsminister Shinzo Abe raser mot oppskytingen og kaller den «totalt uakseptabel» og en alvorlig trussel mot Tokyo.

– Vi protesterer på det kraftigste mot Nord-Korea, sier han og lover reaksjoner.

Bryter med resolusjoner

I løpet av det siste halvannet året har Nord-Korea avfyrt en rekke missiler og gjennomført atomprøvesprengninger i strid med FN-resolusjoner. Siden 2014 har landet flere ganger prøveskutt raketter med en rekkevidde langt over grensen på 150 kilometer som FNs sikkerhetsråd har satt.

Hvis det var en ballistisk missil som ble testet, er det kun to uker siden sist Nord-Korea utførte en lignende test. Den forrige prøveoppskytingen var imidlertid mislykket.

Nord-Korea har tidligere uttalt at landets mål er å utvikle langdistansemissiler som skal kunne treffe USAs fastland.

Så sent som lørdag sa den nordkoreanske diplomaten Choe Son-hui at Pyongyang er villig til å møte Trump-administrasjonen for forhandlinger under de rette betingelser. Uttalelsen kommer etter et møte i Oslo med eksperter og tidligere embetsfolk fra USA.

Tidligere i måneden ble USAs omstridte rakettskjold THAAD ferdig installert i Sør-Korea, og søndagens rakettoppskytning var den første siden THAAD kom på plass. Kina er blant dem som har reagert sterkt på utplasseringen av rakettskjoldet.

(©NTB)