Flere tusen demonstrerer mot riving av boliger i Moskva

Om lag 5.000 mennesker deltar i søndagens demonstrasjon, ifølge Moskva-politiet. Arrangørene hevder på sin side at 30.000 mennesker har samlet seg i gatene.

Det var i februar i år Moskvas borgermester kunngjorde at flere boligblokker i den russiske hovedstaden skal rives som et ledd i et kontroversielt byfornyelsesprosjekt. De fem etasjer høye blokkene fra Sovjet-tiden skal erstattes med nye, høyere hus.

Kritikere mener prosjektet er et skalkeskjul for å kanalisere statlige midler til entreprenørselskaper. I tillegg vil moskovittene som i dag bor i blokkene, bli tvunget til å flytte til nabolag med boliger som ifølge dem selv er verdt langt mindre.

– La oss beholde boligene våre, var blant det deltakerne ropte under demonstrasjonen.

