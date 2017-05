Nye samtaler mellom Colombias regjering og ELN i mai

Det opplyser regjeringens forhandlingsleder Juan Camilo Restrepo på Twitter lørdag.

Samtalene, som blir den andre runden med fredssamtaler, skal holdes i Ecuadors hovedstad Quito.

Runden skulle egentlig begynt 3. mai, men partene opplyste tidligere denne uken at samtalene ble utsatt. Den første runden med fredssamtaler ble avsluttet 6. april.

Regjeringen i Colombia inngikk i fjor en fredsavtale med den langt større FARC-geriljaen etter en over 50 år lang borgerkrig. At det også kommer på plass en fredsavtale med ELN, regnes som nødvendig for å få til en varig fredsløsning i Colombia.

