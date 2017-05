Michelle Obama hardt ut mot Trump-administrasjonens skolelunsj-avgjørelse

–Tenk på hvorfor det er ok for noen at dine barn spiser dritt, sier Obama, i det som er hennes mest tydelige politiske innblanding etter at hun og ektemannen Barack Obama forlot Det hvite hus.

Kommentaren kom på en helsekonferanse i Washington, der Obama deltok i en time lang samtale med Sam Kass, Obama-familiens private kokk under deres år i Det hvite hus. Der sa Obama at det er behov for mer ernæringsrike måltider på skolen, fordi millioner av barn over hele landet spiser føderalt subsidiert frokost og lunsj der. Uten å nevne Trump ved navn, oppfordret hun foreldre til å tenke over regjeringens nylige avgjørelse og se på motiver.

–Du må stoppe og tenke, hvorfor vil du ikke at våre barn skal ha god mat på skolen? Hva feiler det deg, og hvorfor er dette et politisk tema, spurte hun.

