Fransk politi: – Mer enn 75.000 datamaskiner rammet av angrep

– Dette er et foreløpig tall på antall infiserte datamaskiner og kan komme til å stige kraftig i løpet av de kommende dagene, sier sjefen for fransk politis kontor for bekjempelse av datakriminalitet, Valerie Maldonado, til nyhetsbyrået AFP lørdag.

Analytikeren Bogdan Botezatu i antivirusselskapet Bitdefender hevdet tidligere lørdag kveld at over 170.000 datamaskiner i 120 land er blitt rammet av viruset, som går under navnet WannaCry.

(©NTB)