Analytiker: – 120 land rammet av dataangrep

Analytikeren Bogdan Botezatu i Bitdefender opplyser lørdag kveld at over 170.000 datamaskiner i 120 land er blitt rammet av viruset, som går under navnet WannaCry.

Ifølge Botezatu har personen eller personene bak angrepet så langt tjent om lag 200.000 norske kroner på angrepet.

WannaCry betegnes som såkalt utpressingsskadevare. Det holder maskinen eller filer som «gissel» og krever løsepenger for at datamaskinens eier igjen skal få tilgang.

