Serbia river migrantleir i Beograd

De fleste migrantene og asylsøkerne har sagt ja til å flytte til offisielle asylsentre og før gravemaskinene ankom, var bygningene tømt for mennesker.

Torsdag hadde 836 personer, deriblant 163 enslige barn, flyttet til slike asylmottak, opplyser FNs høykommissær for flyktninger.

Om lag 200 migranter er ikke gjort rede for. De har nektet å flytte fordi de fryktet å bli internert og tvangssendt tilbake til Bulgaria eller Makedonia.

Det er mindre enn en uke siden serbiske myndigheter varslet at de tomme lagerbygningene kommer til å bli revet, og at alle som har holdt til der, skal flyttes ut av Beograd sentrum.

Situasjonen til migrantene ble mye omtalt i vinter som følge av kulden og de svært kummerlige forholdene. Bilder viste hvordan migrantene forsøkte å overleve vinteren i de nedslitte betongbygningene uten strøm, omgitt av giftig røyk fra bålene de laget for å varme seg.

Leiren var den største blant uoffisielle leire langs den såkalte Balkan-ruta etter at Hellas rev den store teltleiren ved Idomeni helt nord i Hellas for et år siden.

Området skal nå tas hånd om av eiendomsutviklere som er i gang med et byggeprosjekt til over 30 milliarder kroner kalt Belgrade Waterfront.

