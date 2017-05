Rouhani lovet nye midler til fattige i siste debatt før presidentvalget

Irans moderate president Hassan Rouhani stiller til gjenvalg 19. mai, og han har de siste dagene presentert valget som et valg mellom større sosial frihet, eller undertrykkelse.

Temaet for fredagens debatt var økonomi. Der trakk Teheran-ordfører og presidentkandidat Mohammad Bagher Ghalibaf ved flere anledninger fram påstander om at Rouhanis regjering kun har tjent de topp fire prosentene i samfunnet.

– Landet står overfor en økonomisk krise, med arbeidsledighet, resesjon og inflasjon. Et tre som ikke har båret frukt på fire år kommer ikke til å gi noen avkastning i framtida, sa Ghalibaf.

Rouhani slo tilbake og sa at atomavtalen som er inngått med seks stormakter, sørget for en slutt på sanksjonene mot landet og sikret en fortjeneste fra oljesalg som nå kan investeres. Rouhani sa blant annet at mellom tre og fem milliarder dollar skal bevilges til fattige og trengende.

Rouhani møter sterk konkurranse fra flere av de andre kandidatene som har sluppet gjennom Vokterrådets nåløye, først og fremst den 56 år gamle tidligere dommeren Ebrahim Raisi som er de konservatives fremste håp.

Ifølge uoffisielle meningsmålinger ligger Raisi fortsatt bak Rouhani. I fredagens debatt anklaget Raisi den sittende presidenten for kun å ha økt tilskudd til trengende for å sikre stemmer.

(©NTB)