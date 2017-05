Paven møtt av store folkemengder i Portugal 

Paven landet i Portugal fredag, og han ble møtt av landets president Marcelo Rebele de Souda.

Paven reiste deretter videre til det hellige stedet Fatima med helikopter. Vel framme i byen, som ligger 130 kilometer nord for Lisboa, ble paven kjørt til helligdommen i Fatima.

Flere tusen pilegrimer sto langs veien for å få et glimt av den populære paven, og foran byens basilika er det anslått at over 400.000 personer ventet.

Paven er i Fatima for å delta på en markering av at det er hundre år siden jomfru Maria skal ha åpenbart seg for tre barn i byen ved seks forskjellige anledninger fra og med mai 1917. To av de tre barna skal kanoniseres i en seremoni lørdag. Også der er det ventet at flere hundre tusen personer møter opp.

Etter å ha bedt i kapellet som er bygget på stedet der Maria skal ha åpenbart seg, snakket paven til de oppmøtte.

– Jeg ber for samhold mellom alle mennesker, sa pave Frans fredag.

(©NTB)