Ny studie: Snus øker ikke faren for bukspyttkjertelkreft

Risikoen for at man rammes av den dødelige krefttypen er like lav for snusere som ikke-snusere, sier epidemiologi-professor Cecilia Magnusson ved Karolinska institutet til Expressen.

Observasjonsstudien har fulgt over 400.000 menn over tid og sett på ulike dødsårsaker. De har også sett på tidligere studier og kommet fram til at når man følger utviklingen over lengre tid, forsvinner sammenhengen man har sett i andre studier. Om man har snust lenge eller snuser veldig mye, ser heller ikke ut til å spille inn.

Studien innebærer imidlertid ikke at det er risikofritt å snuse. Samme forskerteam har tidligere funnet en tydelig sammenheng mellom snusing og økt fare for å få diabetes type 2, og de sier tydelig at gravide ikke bør snuse.

Giske Ursin i Kreftregisteret sier til NRK at det er gode nyheter om det faktisk er sånn at snus ikke øker risikoen for kreft i bukspyttkjertelen.

– Men uavhengig av denne studien er snus fortsatt ikke helsebringende produkt, så det beste er å unngå det.

