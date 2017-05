Minst ti drept i eksplosjon i Pakistan

Nyhetsbyrået AP melder at pakistansk politi har bekreftet at 15 er drept og at tallet på sårede er opp mot 35.

Nestleder i senatet i Pakistan, Abdul Ghafoor Haideri, skal ha vært målet i eksplosjonen. Han ble lettere såret. Minst én politimann ble drept, opplyser AP.

Ingen har tatt på seg skylden for angrepet.

