Kina gjenopptar import av amerikansk kjøtt

Kunngjøringen fra Beijing fredag finner sted en måned etter at landets president Xi Jinping møtte sin amerikanske kollega Donald Trump på Trumps landsted i Mar-a-Lago i Florida.

Under møtet lanserte de to lederne en 100-dagersplan for økonomisk samarbeid. Ifølge planen må Kina fjerne det 13 år gamle forbudet mot import av amerikansk storfekjøtt innen 16. juli, og amerikanske selskaper får kjøpe amerikansk naturgass. Kina åpner også for at utenlandskeide finanshus får tilby sine tjenester i Kina.

Avtalen innebærer samtidig at Kina får eksportere behandlet svinekjøtt til USA, opplyser det amerikanske finansdepartementet.

(©NTB)