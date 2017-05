FN: Første gruppe FARC-soldater har formelt levert inn våpnene

FN melder at de 12 geriljasoldatene fredag fikk en bekreftelse på at de har fullført «individuell nedrustning». Det åpner opp for at de formelt kan starte reintegreringen i det sivile liv, skriver FN i en uttalelse.

– Med denne hendelsen starter en pågående prosess for å gi attest til FARC-medlemmene som gjennomfører overgangen til det sivile liv etter å ha lagt ned våpnene sine, sier FN.

Etter en fredsavtale med myndighetene i Colombia begynte FARC å levere fra seg våpnene 1. mars i år. Avvæpningen foregår med FN-observatører til stede.

Våpnene skulle vært levert inn innen 1. mai, men FN sier det er forsinkelser ettersom flere FARC-medlemmer kom sent til de over 20 demobiliseringsleirene der de avvæpnes.

FN skal sørge for at våpnene destrueres.

FARC og regjeringen forhandlet i flere år for å komme fram til avtalen. Over 220.000 mennesker er drept i den over 50 år lange borgerkrigen, og 6 millioner er drevet på flukt.

