FBI-etterfølger: Russland-granskingen er svært viktig

Det hvite hus' talskvinne Sarah Huckabee Sanders har kalt granskingen av angivelige forbindelser mellom Russland og Trumps valgkamp «en av de minste tingene» som FBI driver med. Fungerende FBI-sjef Andrew McCabe sa torsdag i en høring i Senatet at granskingen er av «svært stor betydning».

McCabe sa også at et stort flertall av de ansatte i FBI støtter James Comey, som tirsdag fikk sparken av president Donald Trump. Det hvite hus har hevdet at Comey ikke lenger hadde støtte innad i FBI.

