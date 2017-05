Brende: Vellykket møte i Arktisk råd

– Vi fikk til en klimatekst som var overraskende positiv og som omtaler Parisavtalen, noe vi ikke var sikre på at amerikanerne ville gå med på, sier Sveriges ambassadør til Arktisk råd, Andrés Jato, til nyhetsbyrået TT.

Erklæringen ble undertegnet i forbindelse med en middag der USAs utenriksminister Rex Tillerson var vertskap.

– De registrerer at Parisavtalen finnes, at den har trådt i kraft, og at den skal implementeres, sier Jato.

Han påpeker at det ikke innebærer at USA har tatt stilling til det sentrale spørsmål om hvorvidt landet skal melde seg ut av klimaavtalen.

– Vellykket

Under ministermøtet torsdag ble erklæringen behandlet på politisk nivå.

– Et vellykket ministermøte i Arktisk råd. Enighet om ambisiøs erklæring for videre innsats i Arktis, melder utenriksminister Børge Brende (H) natt til fredag norsk tid.

Før møtet forklarte Brende at det er økende interesse for Arktis både i USA og internasjonalt, ikke minst fordi det er enorme ressurser der.

– Alaska er viktig for USA, som på grunn av sine egeninteresser kommer til å være en viktig spiller, sa utenriksministeren til NTB.

USA uten hastverk

President Donald Trumps klare signaler om at han ikke ville legge vekt på verken klima- og miljøinnsats eller internasjonalt samarbeid for øvrig, har skapt bekymring for at Arktis og Arktisk råd nå vil bli nedprioritert av USA. Men det at Tillerson inviterte til møtet i Fairbanks, skapte på forhånd optimisme.

Tillerson skrev under på det ni sider lange dokumentet «Fairbanks Declaration 2017", som tar opp at oppvarmingen i Arktis går dobbelt så fort som på globalt nivå. Likevel understreket Tillerson at president Donald Trump ikke har hastverk med å endre USAs klimapolitikk.

– Vi anerkjenner at hver og en har viktige synspunkter, og dere skal vite at vi vil bruke god tid på å sette oss inn i sakene og forstå deres bekymringer. Derfor kommer vi ikke til å forhaste oss med å komme fram til en beslutning, lovte han under en av sesjonene på møtet.

Sveriges utenriksminister Margot Wallström sier hun er håpefull etter en samtale med Tillerson på tomannshånd.

–Han sa at først må vi etablere vår klimapolitikk, og så må vi bestemme oss om Parisavtalen. Og jeg synes det høres fornuftig ut å gjøre det sånn, sier hun til Associated Press.

Finland overtar

I løpet av møtet undertegnet ministrene også en avtale om å styrke forskningssamarbeidet i Arktis, og de mottok rapporter fra arbeidsgruppene i Arktisk råd om blant annet klima, biomangfold og økonomisk utvikling. Internasjonalt samarbeid innen forskning, sikkerhet og økonomisk utvikling sto på agendaen, sammen med hovedsaker som klimaendringer, utvikling og oljeboring.

Møtet markerer slutten på det to år lange amerikanske formannskapet, som Finland nå overtar for de neste to årene.

Finland har på forhånd varslet at klima vil være kjernesak under deres formannskap.

