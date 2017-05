UD bruker 308 millioner på menneskerettigheter

I Utenriksdepartementets forslag til budsjett for 2016 var det opprinnelig satt av 383,5 millioner kroner i støtte til arbeid for menneskerettighetene verden over.

Dette ble kuttet til 298 millioner kroner i det endelige budsjettet for 2016, med henvisning til de mange asylankomstene høsten 2015.

Kuttet var på drøyt 22 prosent og kom et knapt år etter at regjeringen hadde lagt fram sin stortingsmelding om menneskerettigheter som mål og middel i utenrikspolitikken. I stortingsmeldingen heter det blant annet at «fremme av menneskerettigheter og demokratiprinsipper ligger i hjertet av norsk utenrikspolitikk».

I revidert statsbudsjett for 2017 økes posten for menneskerettsarbeid igjen med 10 millioner kroner. Ifølge kommunikasjonsrådgiver Guri Solberg i UD er dette penger som skal brukes på tiltak for religiøse minoriteter.

– Disse pengene plusses på MR-bevilgningen, som i år totalt blir på 308 millioner, opplyser hun.

Dette er om lag 20 prosent mindre enn det utenriksminister Børge Brende (H) la opp til å bruke på menneskerettighetsarbeid for halvannet år siden.

