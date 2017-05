Trump: – Ville sparket Comey uansett

– Det har vært kaos i FBI. Det vet alle, sier Trump i et intervju med NBC News torsdag.

Trump sier han hadde bestemt seg for å sparke Comey uavhengig av rådene han hadde fått fra visejustisminister Rod J. Rosenstein.

Ifølge Washington Post truet Rosenstein om å trekke seg fordi hans notat ble brukt som grunnlag for å si opp Comey.

Trump sier videre til NBC News at han spurte Comey tre ganger om hvorvidt han var under etterforskning. Det skal sistnevnte ha svart avvisende på.

I intervjuet omtaler Trump den oppsagt FBI-direktøren som en «skrytepave».

Fungerende FBI-direktør Andrew McCabe ga derimot et annet inntrykk da han torsdag møtte til høring i Senatet om trusler mot USAs sikkerhet.

– Comey nøt stor tillit innad i FBI og har fortsatt stor støtte i dag. Selv har jeg den største respekt for hans evner og integritet, sa McCabe.

Mange har reagert på at Comey ble sagt opp midt under etterforskningen av Trump-kampanjen påståtte bånd til Russland under fjorårets presidentvalg. Trump nekter for at oppsigelsen sender et varsel til etterfølgeren om å legge granskningen på is.

– Det lå ingen slik intensjon bak. Hvis Russland har gjort noe, så vil jeg vite det, sier han.

