Paul Ryan forsvarer oppsigelsen av FBI-sjefen

Ifølge Ryan mistet president Donald Trump tålmodigheten med Comey, og han hevder republikanere, demokrater og ansatte i justisdepartementet hadde mistet tillit til FBI-sjefen.

Ryan sier i et intervju med Fox News at Trump ikke ønsker at FBI skal være «i uorden», og Trump hadde myndighet til å sparke Comey. Videre sier Ryan at det vil være en dårlig idé å utnevne en spesialetterforsker til å undersøke russiske forbindelser til Trumps presidentvalgkamp.

Trump selv sier onsdag kveld lokal tid at han sparket Comey fordi han ikke gjorde en bra jobb.

– Helt enkelt – han gjorde ikke en god jobb, sa Trump.

(©NTB)