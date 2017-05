Over 63.000 enslige barn søkte asyl i EU-land i fjor

Nesten 24.000 kom fra Afghanistan, mens knapt 12.000 syriske barn i fjor kom alene til Europa. Det viser tall fra Eurostat torsdag.

Tallet på enslige mindreårige asylsøkere falt i 2016 fra året før, da rekordmange 97.000 søkte asyl i EUs medlemsland.

Antallet er fortsatt rundt fem ganger så høyt som det årlige gjennomsnittet i perioden 2008 til 2013.

Ni av ti enslige barna som søkte asyl i 2016, var gutter. Rundt 43.300, over to tredeler, var 16 eller 17 år gamle. Nesten 6.300 var under 14 år.

Aller flest søkte asyl til Tyskland, der nesten 36.000 mindreårige søkte asyl i fjor uten foreldre eller andre foresatte.

I tillegg søkte totalt 2.280 enslige mindreårige asyl i EFTA-landene Norge, Sveits, Island og Liechtenstein.

(©NTB)