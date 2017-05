Mattis drøftet YPG-støtte med Tyrkias statsminister

Det halvtime lange møtet i London var første gang representanter for de to landene møttes på så høyt nivå siden USA besluttet å forsyne YPG med våpen til kampen mot IS i Syria.

Tyrkia, som regner YPG for å være en terrororganisasjon nært knyttet til PKK-geriljaen, reagerte med raseri på beslutningen.

I en pressemelding fra Pentagon etter møtet heter det at USA stadfester sin lojalitet til sin NATO-allierte Tyrkia, og at begge landene fortsatt vil arbeide for fred og stabilitet i Irak og Syria.

Det er ikke klart om de drøftet president Donald Trumps beslutning om å væpne YPG.

Den første våpenlasten er allerede klar til levering og kan bli overført til kurderne i nær framtid, ifølge oberst John Dorrian.

