Forhandler for å få løslatt flere Chibok-jenter

Det opplyser Nigerias minister for likestilling og sosial utvikling, Aisha Alhassan torsdag.

– Vi vil ikke gi oss før alle har kommet tilbake, sier hun.

Alhassan sier også at regjeringen i landet ikke har hatt noen betenkeligheter med å løslatte fem fengslede Boko Haram-kommandanter i bytte mot 82 av Chibok-jentene som ble satt fri i helgen.

De løslatte jentene oppholder seg fortsatt i myndighetenes varetekt i hovedstaden Abuja og har ennå ikke fått reise hjem til sine familier.

Alhassan forklarer det med at jentene skal gjennom grundige helsesjekker som kan ta et par ukers tid. Noen av dem har også behov for kirurgisk behandling, sier ministeren.

Boko Haram bortførte 276 jenter fra en skole i Chibok i delstaten Borno i april 2014. 57 klarte å rømme i løpet av de påfølgende timene, men 219 jenter har siden vært i fangenskap hos gruppa. I oktober i fjor ble 21 jenter frigitt, og altså 82 sist søndag.

Men om lag 110 jenter holdes fortsatt fanget av ekstremistgruppa.

(©NTB)