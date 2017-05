FBIs fungerende sjef må vitne i høring i Senatet

McCabe og flere høytstående etterretningstopper er innkalt til den åpne høringen i Senatets etterretningskomité torsdag, opplyser komiteens talsperson Rebecca Watkins.

Comey skulle ha møtt i komiteen denne uken for å diskutere trusler mot USAs sikkerhet, men tirsdag fikk han sparken av Trump. Selv om Comey ikke lenger leder FBI, er han invitert til å delta på et lukket møte i komiteen tirsdag i neste uke, legger Watkins til.

Det hvite hus' talsperson Sarah Huckabee Sanders sier Trump møtte McCabe onsdag og at moralen innad i FBI sto på agendaen. Trump er dessuten villig til å møte ansatte i FBI, legger hun til.

Flynn-stevning

Onsdag utstedte etterretningskomiteen i Senatet en stevning for å få utlevert dokumenter fra tidligere nasjonal sikkerhetsrådgiver Michael Flynn. Dette er dokumenter som komiteen mener er relevante for granskingen som pågår i Kongressen. Komiteen ba i april Flynn om å utlevere dokumentene, men han avslo å samarbeide.

Flynn hadde sittet i stillingen bare i noen uker da han måtte trekke seg fordi han ikke fortalte sannheten om sine samtaler med Russlands ambassadør i Washington. Flynn innrømmet å ha vært uaktsom.

Sent tirsdag kveld meldte CNN at den føderale påtalemyndigheten har innkalt flere bekjente av Flynn til høring. Påtalemyndigheten vil vurdere om det er grunnlag for siktelser i forbindelse med FBIs pågående etterforskning av Russlands påvirkning i valgkampen.

Comey vil legge saken bak seg

I et avskjedsbrev til kolleger og venner skriver den avsatte FBI-direktøren James Comey at han ikke kommer til å dvele ved Trumps beslutning om å sparke ham eller ved måten oppsigelsen skjedde på. Comey slår fast at han skal klare seg fint, men legger til at han vil savne FBI dypt.

Comey beskriver oppsigelsen som «et slag i magen». Han fikk vite at han var oppsagt fra nyhetsoppslag på TV mens han holdt en tale for FBI-ansatte tirsdag.

Lederen for Representantenes hus i USA, republikaneren Paul Ryan, forsvarer Trumps beslutning. Visepresident Mike Pence sier Trumps avgjørelse kom på et riktig tidspunkt.

Russland

Det hvite hus avviser at Trumps motiv for å sparke Comey er knyttet til FBIs etterforskning av angivelige forbindelser mellom Trumps valgkamp og Russland. Men kort tid før Comey fikk sparken, skal han ha bedt om mer penger til granskingen. Det vil trolig forsterke mistanken om at Trump har forsøkt å påvirke etterforskningen, skriver The New York Times.

Onsdag fikk Trump besøk av Russlands utenriksminister Sergej Lavrov. Det var Syria som preget møtet, men Lavrov ble av pressen konfrontert med påstander om russisk innblanding i valget. Svaret var at påstandene er fabrikkerte.

Lavrov avviste å mene noe om oppsigelsen av Comey, men kommenterte sarkastisk:

– Fikk han sparken? Du tuller.

Nixon

Ifølge Washington Post truet visejustisminister Rod J. Rosenstein truet med å trekke seg etter at hans notat ble brukt av Trump som begrunnelse for å sparke FBI-sjefen.

Flere politikere og medier har sammenlignet Comeys oppsigelse med at president Richard Nixon sa opp en spesialetterforsker mens Watergate-saken pågikk. Den gangen fikk det som direkte følge at justisminister Elliot Richardson og visejustisminister William Ruckelshaus leverte sine oppsigelser.

Nixon benektet enhver befatning med Watergate-skandalen og avviste påstander om at han hadde forsøkt å tildekke sin egen rolle. Mindre enn ti måneder senere måtte han gå av.