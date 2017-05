Endelig virket maska for JOWST

Under begge prøvene onsdag sviktet teknikken, og LED-maska var helt svart.

– Vi har reparert kabelgangen mellom maska og senderen. Den er tatt fra hverandre, satt sammen og teipet. Den kan bli ødelagt. Den funker 100 prosent nå, men det er bare at jeg må være litt forsiktig og ikke bevege meg for mye, sa Joakim With Steen, alias JOWST, til NTB før prøven.

Ved 16.15-tiden norsk tid torsdag sto han og vokalist Aleksander Walmann på scenen i Kiev i den tredje og siste prøven. Semifinalen starter klokka 21 norsk tid, og drøyt to timer senere blir det klart om Norge er blant de ti landene som går videre til lørdagens finalen.

– Jeg tror det går kjempefint selv uten at maska funker i dag, for nå skal vi bare gå videre fra semifinalen. Men for å vinne hele konkurransen, må den funke. Det er prikken over i-en som setter hele prosjektet på riktig sted, sa den norske artisten før prøven.

(©NTB)