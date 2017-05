Brende vil bruke mindre på menneskerettigheter

Mens det i fjor ble bevilget 383,5 millioner kroner i støtte til arbeid for menneskerettighetene verden over, er dette i revidert budsjett for 2017 redusert til 298 millioner kroner. Dette er et kutt på drøyt 22 prosent.

Kuttet skjer til tross for at regjeringen ved flere anledninger har understreket viktigheten av nettopp slik støtte.

I 2014 la regjeringen fram en stortingsmelding om menneskerettigheter som mål og middel i utenrikspolitikken. I denne het det blant annet at «fremme av menneskerettigheter og demokratiprinsipper ligger i hjertet av norsk utenrikspolitikk».

I budsjettet for 2017 understrekes det også hvor viktig menneskerettighetsarbeid er for å oppnå fred og demokrati.

«I norsk utenriks- og utviklingspolitikk står arbeidet for å styrke vilkårene for demokratisk utvikling og respekt for menneskerettighetene helt sentralt», heter det.

