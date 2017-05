Brasils Lula forsvarte seg mot korrupsjonsanklager

Han forklarte seg i fem timer for lukkede dører i en domstol i byen Curitiba sør i landet.

Blir Lula (71) kjent skyldig, vil det blir svært vanskelig for ham å eventuelt stille til gjenvalg i 2018.

Dommerne skal ta stilling til om Lula tok imot en leilighet ved sjøen like ved São Paulo fra entreprenørselskapet OAS, som har inngått flere lukrative kontrakter med det statlige oljeselskapet Petrobras.

– Brasils mest populære politiker de siste 30 årene skal stå foran en dommer som en vanlig borger. Det er veldig uvanlig, sier politikk-professor Mauricio Santoro ved universitetet i Rio.

Frykter vold

Hundrevis av opprørspoliti holdt vakt ved rettslokalet, der tusenvis av mennesker hadde møtt fram for å vise støtte til den tidligere presidenten.

Myndighetene har iverksatt en rekke tiltak for å forhindre voldeligheter i sammenheng med korrupsjonssaken, blant dem lukkede dører og at forklaringen ikke skulle sendes direkte. Planen er imidlertid at et opptak av Lulas forklaring skal gjøres offentlig, men det er ikke kjent når det eventuelt kommer.

Etterforskes i fem saker

Saken er en av flere i den såkalte «operasjon bilvask»-etterforskningen, der en rekke toppolitikere, både på venstre- og høyresiden, anklages for å ha gitt svært lønnsomme Petrobras-kontrakter til diverse selskaper i bytte mot bestikkelser.

Etterforskningen ble innledet for tre år siden, og flere titall politikere er allerede dømt.

Lula etterforskes også i fire andre korrupsjonssaker. Han avviser alle anklager og mener at rettsprosessen er et forsøk på å ødelegge ham og den venstreorienterte bevegelsen han leder.

(©NTB)