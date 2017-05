Assad har ingen planer om å gå av

Assad har latt seg intervjue av en hviterussisk TV-kanal.

– Jeg er ikke lei, sier presidenten som holder fast på at han ikke har noen planer om å trekke seg, noe som opposisjonen i Syria har satt som et absolutt krav for en fredsprosess.

I intervjuet sier han også at han har liten tiltro til de pågående fredssamtalene om Syria som pågår i regi av FN i Genève.

51 år gamle Assad har vært Syrias president siden 2000 da han overtok etter sin far. Siden 2011 har han ført en blodig borgerkrig mot opprørere i landet.

(©NTB)