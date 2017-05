14-åring i Israel holdt hjemme hele livet

Familien bor i Hadera, nord for Tel Aviv. Det var en nabo som hadde sett gutten gjennom et vindu og varslet politiet. Naboen beskriver gutten som «en zoombie» og sier guttens hjem var i en forfallen tilstand.

Gutten er overlatt helsemyndigheter. Foreldrene sier via sin advokat at sønnen har helseproblemer som de prøvde å beskytte ham mot. 14-åringen har fortalt politiet at han fikk lov til å gå ut i bakgården sammen med sine foreldre et par ganger i måneden, ifølge israelsk radio.

