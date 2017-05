Trump skryter av Lavrov-møte – håper på økt Syria-samarbeid

– Vi hadde et veldig, veldig godt møte, sa Trump til pressen i Det hvite hus rett etter samtalene, som varte rundt 40 minutter.

– Vi kommer til å stanse drapene og døden, tilføyer Trump med henvisning til krigen i Syria.

Lavrov selv sier at Trump er ute etter et pragmatisk forhold til Moskva.

– President Trump bekreftet tydelig at han er interessert i å bygge gjensidig fordelaktige, forretningsaktige pragmatiske forbindelser, sier Lavrov til pressen i Washington.

Sjeldent møte

Lavrov ble onsdag den mest høytstående russiske tjenestemannen som har møtt Trump siden han ble president. Utenriksministeren er dessuten den mest profilerte russiske politikeren som besøker Det hvite hus på flere år. Det er sjelden at en utenriksminister får et møte med presidenten i Det ovale kontor.

– Jeg tror vi kommer til å gjøre det veldig godt med hensyn til Syria, jeg tror at ting skjer, de er veldig, veldig, veldig positive, sier Trump.

Trump ba imidlertid Russland om å holde «Assad-regimet, Iran og Irans stedfortredere» i tømmene under møtet, opplyser Det hvite hus i etterkant.

Ingen presse

Pressen fikk ikke være til stede under Lavrovs besøk i presidentboligen, men det russiske utenriksdepartementet har offentliggjort bilder av de to smilende politikerne på Trumps kontor.

Under besøket i Washington håper Lavrov å sanke amerikansk støtte til russerne, iranerne og tyrkernes avtale om å opprette såkalte sikre soner i Syria. Både USA og Russland anklages for å ha drept mange tusen sivile gjennom massive bombekampanjer rettet mot IS eller syriske opprørsgrupper.

«Fabrikkerte» påstander

Lavrov besøkte Det hvite hus dagen etter at Trump sa opp FBI-sjef James Comey, som ledet etterforskningen av Trump-leirens forbindelser til Russland under valgkampen i fjor. De pågående FBI- og kongressetterforskningene av forholdet var trolig også et tema i møtene.

I Washington sier den russiske utenriksministeren i likhet med Trump at påstandene er fabrikkerte. Lavrov avviste å mene noe om oppsigelsen av Comey, men på spørsmål fra pressen kommenterte han sarkastisk:

– Fikk han sparken? Du tuller.

Tillerson

Tidligere samme dag hadde Lavrov samtaler med USAs utenriksminister Rex Tillerson. Han takket Lavrov for å ha tatt turen til den amerikanske hovedstaden, før de to gikk i møte.

Lavrov roser både Trump og Tillerson for å ha hatt en tilnærming «fri for ideologi» under møtene, der de konsentrerte seg om å oppnå enighet. Ingen avtaler ser ut til å ha blitt inngått onsdag, men begge parter signaliserer at forholdet mellom Moskva og Washington er på bedringens vei.

