Ti drept i bakholdsangrep på stammefolk i Sinai

Mennene fra Tarabin-stammen bemannet en veisperring da opprørerne ankom i et kjøretøy og åpnet ild onsdag, opplyser Aps ikke navngitte kilder i sikkerhetsstyrkene.

Angrepet er det siste i en rekke blodige hendelser i området, der egyptiske styrker kjemper mot et voksende væpnet opprør. Den ytterliggående islamistgruppa IS' egyptiske fløy, som har vært i åpen konflikt med stammefolkene, står i spissen for angrepene.

