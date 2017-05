Sør-Koreas nye president: – Kan besøke Nord-Korea 

Moon lover at han umiddelbart vil ta grep for å dempe striden rundt Nord-Koreas atomprogram. Den svært spente situasjonen involverer både Japan, Kina og USA – i tillegg til Sør- og Nord-Korea.

– Hvis det er nødvendig, vil jeg fly til Washington med en gang. Jeg vil dra til Beijing, og til Tokyo. Hvis omstendighetene tilsier at det er rett, vil jeg dra til Pyongyang, sa Moon etter at han ble tatt i ed onsdag.

64-åringen vant en overlegen seier i det sørkoreanske presidentvalget dagen før.

Samtidig som sørkoreanerne gikk til valgurnene, meldte japanske medier at representanter fra Nord-Korea og USA satt i møter i Norge. De angivelige samtalene skal være et forsøk på å få i gang dialog mellom amerikanerne og det nordkoreanske regimet.

Trumps trusler

USAs president Donald Trump har kommet med svært sprikende signaler om Nord-Korea de siste månedene.

Flere ganger har han truet med et militært angrep hvis ikke landet slutter å utvikle atomvåpen. Et amerikansk hangarskip er blitt sendt til området for å delta i militærøvelser mellom USA og Sør-Korea.

Skulle det bryte ut krig mellom Nord-Korea og USA, kan konsekvensene bli katastrofale for Sør-Korea. Svært mange mennesker risikerer å bli drept – selv uten at noen av partene tar i bruk atomvåpen. Nord-Koreas artillerikanoner kan gjøre stor skade på Sør-Koreas hovedstad Seoul.

Men samtidig som Trump har raslet med sablene, har også han åpnet for et møte med Nord-Koreas ledere. I et intervju sa Trump at det ville vært en ære å møte Nord-Koreas diktator Kim Jong-un – hvis omstendighetene hadde ligget til rette for det.

Forgjenger i fengsel

Hvis Trump går tilbake til en hardere linje overfor Nord-Korea, kan forholdet mellom USA og Sør-Korea bli vanskeligere. Prøver Moon Jae-in å oppnå forsoning uten å samkjøre politikken med USA, kan de to nære allierte landene havne i utakt.

I tillegg står Moon overfor en lang rekke andre utfordringer i hjemlandet, der folket krever og forventer bedring etter at de ga ham stor støtte i valget. Mange håper på en bedring i økonomien nå som Moon har erstattet forgjengeren Park Geun-hye, som tidligere i år ble avsatt og fengslet for korrupsjon.

– Jeg vil være president for alle folk, sa Moon onsdag og understreket at det også omfatter dem som ikke stemte på ham.

Venstreorienterte Moon fikk 41 prosent av stemmene i presidentvalget, mens hans nærmeste utfordrer Hong Joon-pyo fikk 24 prosent. Begge lovet i valgkampen lavere arbeidsledighet, bedret økonomisk vekst og et oppgjør med korrupsjonen i landet – men bare Moon tok til orde for en mer forsonende holdning til Nord-Korea.

