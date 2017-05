Midtøsten-ledere møter Trump i Saudi-Arabia

I forrige uke ble programmet for Donald Trumps første utenlandsreise som USAs president kjent. Han legger i slutten av måneden ut på en rundreise til Saudi-Arabia, Israel og Vatikanet, i forbindelse med NATO-toppmøtet i Belgia og G7-møtet i Italia.

Nå er detaljene for første stoppested, Saudi-Arabia, klart. Trump er der invitert av kong Salman til å delta i samtaler med Jordans kong Abdullah, Algeries president Abdelaziz Bouteflika og Nigers president Mahamadou Issoufou. Samtalene finner sted 20. og 21. mai.

Det blir også lagt opp til separate samtaler mellom overhodene fra de seks medlemslandene i Golfrådet og Trump, samt bilaterale samtaler mellom saudiarabiske og amerikanske ledere, opplyser utenriksminister Adel al-Jubeir.

Jemens president Abd-Rabbu Mansour Hadi og Marokkos kong Mohammed er også invitert, i likhet med lederne fra Tyrkia, Pakistan, Ira, og Tunisia, melder Arab News.

Fra før er det kjent at Trump etter besøket i Saudi-Arabia skal reise til Israel. Deretter skal han i audiens hos pave Frans i Vatikanet 24. mai, og at han dagen etter deltar på NATO-toppmøtet i Belgia. 26. og 27. mai er han til stede under G7-møtet på Sicilia.

