Kurdere erklærer seier mot IS ved Syrias største demning

– De syriske demokratiske styrkene (SDF) har tatt kontroll over Tabqa og den nærliggende demningen, sier Rami Abdulrahman, leder i Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), til AFP.

SDF-rådgiver Nasser al-Hajj Mansour sier onsdag også at alliansen har sikret kontroll over både demningen og byen.

Opprørsalliansen SDF er støttet av USA og består i hovedsak av kurdiske styrker fra militsen YPG. Det er også syriske arabere i styrken.

Styrkene rykket med amerikansk støtte inn i Tabqa i april, og forrige uke skal IS ha trukket seg tilbake. Byen ligger på en viktig forsyningsrute rundt fem mil vest for Raqqa og regnes som avgjørende for å gjenerobre IS-bastionen.

Tabqa ligger ved en strategisk viktig demning med samme navn og har en befolkning på anslagsvis 85.000 mennesker.

I slutten av mars ble SDF-styrker fløyet inn sammen med artilleri og amerikanske spesialsoldater bak IS' frontlinje. Det ble et vendepunkt i offensiven mot Tabqa og understreket samtidig det nære forholdet mellom Washington og den kurderdominerte opprørsalliansen.

Tirsdag ga USA grønt lys til å forsyne SDF med tunge våpen. Det fikk Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan til å gjenta sitt krav om at USA stanser all støtte til kurderne i Syria.

Tyrkia mener YPG er en terrorgruppe og peker på militsens nære bånd til PKK-geriljaen.

(©NTB)