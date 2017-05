Kosovos regjering felt – klart for nyvalg

Statsminister Isa Mustafa advarte på forhånd mot mistillitsforslaget, som han mener kan føre til destabilisering og til at velgerne får mindre tillit til landets institusjoner.

Men forslaget, som ble fremmet av opposisjonspartiet Kosovos parti, ble likevel vedtatt med 78 mot 34 stemmer.

Mustafas koalisjonsregjering skulle i utgangspunktet ha sittet i ett år til, men nå er det ventet at president Hashim Thaci vil kunngjøre at valget skal holdes innen 30–45 dager etter at han onsdag oppløste nasjonalforsamlingen.

Lederen for nasjonalforsamlingen, Kadri Veseli, var blant dem som stemte for forslaget selv om partiet hans er en del av den avtroppende regjeringen.

– Kosovo trenger en ny start, framholdt Veseli i en Twitter-melding etter avstemningen.

Koalisjonsregjeringen har vært preget av interne konflikter mellom Veselis Demokratiske parti og statsministerens parti Kosovos demokratiske liga.

Regjeringen har også hatt store problemer med å få flertall for noen av sine viktigste saker i nasjonalforsamlingen. Det gjelder blant annet en grenseavtale med nabolandet Montenegro. Avtalen mellom de to landene ble signert i 2015, men den har ennå ikke fått grønt lys av nasjonalforsamlingen ettersom opposisjonen mener den innebærer at Kosovo mister territorium. Dette bestrides både av regjeringen og internasjonale eksperter.

Kosovo erklærte uavhengighet fra Serbia i 2008. Landet er anerkjent som en uavhengig stat av 114 land, men ikke av Serbia.

