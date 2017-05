Jemens ekspresident åpen for samtaler med Saudi-Arabia

– Dialog er det eneste valget vi har, sa Saleh på et partimøte i Jemens hovedstad Sana tirsdag.

Han gjentok samtidig sin avvising av president Abd-Rabbu Mansour Hadis internasjonalt anerkjente regjering i Jemen. Saudi-Arabia må finne «nytt lederskap», sa han.

Representanter for Saleh har i flere uker hatt uoffisielle samtaler med saudiarabiske delegater i Berlin, opplyser en regjeringstalsmann til AFP.

Saleh overlevde i 2011 et drapsforsøk. Han har også tidligere sagt at han er åpen for samtaler med Saudi-Arabia, men har utelukket at FNs spesialutsending Ismail Ould Sheikh Ahmed skal få mekle. FNs sendebud er partisk, mener Saleh.

Saleh gikk av etter store protester i 2012, men har stor påvirkningskraft i Jemen, der han støttes av den Iran-vennlige Houthi-militsen.

Houthi-militsen kontrollerer Jemens hovedstad, landets nordlige region mot grensen til Saudi-Arabia og viktige havnebyer ved Rødehavet. Hadis regjering har søkt tilflukt i Aden, landets nest største by, mens Hadi selv bor i Saudi-Arabia.

Ifølge FN er over 10.000 mennesker drept og 40.000 såret i konflikten. Over 3 millioner mennesker er drevet på flukt. Millioner trues av omfattende sultkatastrofe. Tirsdag varslet Verdens helseorganisasjon at 34 personer er døde av kolera og over 2.000 syke på mindre enn to uker.

Leger Uten Grenser opplyste samme dag at de har registrert 780 kolerasyke siden mars.

