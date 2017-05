Første semi-prøve unnagjort for JOWST

LED-masken har blitt varemerket til låtskriver og produsent Joakim With Steen. Fra salen var imidlertid virkningen litt vanskelig å se.

– Ah, thank you so much, avsluttet en tydelig fornøyd vokalist Aleksander Walmann etter framføringen.

Norge er land nummer tolv på scenen i torsdagens semifinale, den andre av to. Der møter vi blant annet motstand fra Danmark. Går JOWST videre, venter selve finalen lørdag 13. mai.

Første semifinale i årets Eurovision Song Contest ble holdt tirsdag. Som ventet gikk Sverige videre, mens Island og Finland dessverre røk ut.

Fjorårsvinner og arrangør Ukraina er direkte kvalifisert til finalen, sammen med «de fem store» i EBU – Storbritannia, Italia, Spania, Tyskland og Frankrike. Italia er den soleklare favoritten, foran Bulgaria, Portugal og Sverige.

