Det hvite hus: FBI kan fullføre Russland-gransking

Det hvite hus' talskvinne Sarah Huckabee Sanders sier onsdag at president Donald Trump har vurdert å sparke FBI-sjef James Comey helt siden valget. Det på tross av at Trump etter at han ble president har rost Comey.

Den plutselige og overraskende oppsigelsen har vekt mistanker om Trump forsøker å sette kjepper i hjulene for FBIs gransking av påståtte bånd mellom hans valgkampapparat og russiske myndigheter.

Flere kongressmedlemmer, også republikanere, har tatt til orde for å utnevne en spesialaktor som kan lede en uavhengig gransking av anklagene.

Det er ikke nødvendig, mener Sanders, som påpeker at komiteer både i Representantenes hus og i Senatet utfører parallelle granskinger av saken. Det hvite hus vil dessuten oppmuntre FBI til å fullføre Russland-etterforskningen, forsikrer Sanders.

FBI vil i så fall kunne bevise at «det ikke finnes noen bevis for noe hemmelig samarbeid mellom Trumps valgkampteam og Russland», mener hun.

En spesialaktor er i amerikansk sammenheng en jurist som utnevnes for å etterforske og eventuelt straffeforfølge i saker der andre instanser kan rammes av interessekonflikter.

