Comey ba om mer penger til FBIs Russland-etterforskning før han fikk sparken

Comey ba i forrige uke justisdepartementet om betydelig flere ressurser til Russland-granskningen, skriver New York Times og viser til opplysninger fra tre ikke navngitte tjenestemenn. Også Washington Post og nyhetsbyrået AP viser til kilder som sier det samme.

Comey kom med forespørselen i et møte med visejustisminister Rod J. Rosenstein, mannen som skrev notatet som ble brukt til å begrunne president Donald Trumps avgjørelse om å sparke Comey.

Kildene sier også at Comey de siste dagene har fortalt kongressmedlemmer at han var frustrert over midlene han hadde til rådighet i granskningen, og at han derfor ba om flere ressurser i møtet med Rosenstein.

En talskvinne for justisdepartementet, Sarah Isgur Flores, hevder at «ideen» om at Comey ba om mer ressurser, er «fullstendig falsk». FBI har ifølge New York Times ikke villet kommentere saken.

Forsterker mistanke?

Flere kongressmedlemmer har reist spørsmål ved om Comey måtte gå fordi han gravde for dypt i de påståtte båndene mellom Russland og Trump under valgkampen.

Det at han ble sparket kort tid etter at han skal ha bedt mer penger til granskningen, vil trolig forsterke mistanken om at Trump har forsøkt å påvirke en etterforskning som i verste fall vil kunne ødelegge hans troverdighet som president.

Trump selv langer ut mot kritikerne sine i en rekke Twitter-meldinger. Han anklager demokrater for å gråte krokodilletårer over Comeys avgang, ettersom mange av dem tidligere har uttalt seg kritisk til måten han håndtere epostskandalen knyttet til Hillary Clinton på.

Krever høring

En av Trumps krasseste kritikere er Demokratenes leder i Senatet, Chuck Schumer.

– Spørsmålet er hvorfor det skjedde i går kveld? Vi vet av Comey ledet en etterforskning om hvorvidt Trumps valgkampteam samarbeidet med russerne, et alvorlig lovbrudd. Var disse granskningene i ferd med å komme for tett innpå presidenten? sa Schumer fra Sentates talerstol onsdag.

Schumer krever nå at både Rosenstein og justisminister Jeff Sessions stiller opp i Senatet for å redegjøre for omstendighetene rundt beslutningen om å sparke Comey.

Schumer ønsker å få svar på hvorvidt anbefalingen om å avskjedige Comey kom fra Rosenstein alene eller om Sessions også var involvert. Han vil også ha svar på Rosenstein fikk ordre fra Det hvite hus om å anbefale avskjedigelsen av FBI-sjefen.

Clintons eposter

Da Trump sparket Comey tirsdag, begrunnet han det både med FBI-direktørens håndtering av granskningen av Clintons bruk av en privat epostkonto mens hun var utenriksminister, og granskingen av russisk innblanding i presidentvalget. Trump har tidligere latterliggjort Russland-etterforskningen og avvist alle anklager.

I Rosensteins notat nevnes imidlertid ikke Russlands-granskningen overhodet, verken hackingen av demokratene i fjor høst eller den påståtte russiske innblandingen i det amerikanske valget. Det eneste som kritiseres er FBIs gransking av epostpraksisen til Hillary Clinton mens hun var utenriksminister.

Rosenstein overtok for to uker siden overoppsynet med FBI-etterforskningen etter at den forrige visejustisministeren, Dana Boente, ble statsadvokat i Northern Virginia.

I utgangspunktet er det justisministeren som skulle hatt overoppsynet med granskningen, men Jeff Sessions har delegert ansvaret til visejustisministeren fordi han selv har hatt møter med den russiske ambassadøren som han ikke hadde orientert om.

