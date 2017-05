Trump vil ikke ta noen beslutning om Parisavtalen før etter Europa-reise

Tirsdagens beskjed kom etter at det ble klart at et møte mellom Trump og hans medarbeidere der den internasjonale klimaavtalen skulle vært diskutert, er blitt utsatt.

Trump lovet under valgkampen at USA skulle «kansellere» Parisavtalen.

Presidentens nærmeste medarbeidere skal imidlertid være svært uenige i denne saken.

Trump reiser senere i mai til Europa for blant annet å delta på NATO-toppmøtet i Brussel 25. mai. Han skal også delta i toppmøtet til G7-landene på Sicilia 26. og 27. mai.

