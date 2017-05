Syriske jihadister pågrepet i Tyskland

To av de pågrepne, to syriske statsborgere på 30 og 23 år, ble tirsdag pågrepet i delstaten Sachsen-Anhalt øst i Tyskland. Senere samme dag ble en tredje syrer pågrepet.

De er siktet for å være medlem av ekstremistgruppa IS og anklages også for å ha sluttet seg til jihadistgruppa som tidligere kalte seg Nusrafronten, i Syria i 2012. Gruppa, som i dag kaller seg Fateh-al-Sham, er al-Qaidas gren i Syria.

Ifølge politiet hoppet 30-åringen i 2013 over til IS der han ble kommandant. Han er blant annet siktet for å ha halshogd en syrisk regjeringssoldat.

De tre pågrepne kom trolig til Tyskland som syriske flyktninger. Siden 2015 har over 1 million flyktninger og migranter kommet til Tyskland, mange av dem fra Syria.

(©NTB)