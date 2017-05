Putin oppfordrer til internasjonalt samarbeid mot terror og ekstremisme

9. mai er kjent som seiersdagen, og i Russland feires dagen hvert år med militærparader over hele landet.

Markeringen ferier seieren over Nazi-Tyskland i 1945, men den hedrer også alle sovjetiske soldater som kjempet og døde for moderlandet i løpet av andre verdenskrig.

– Lærdommen fra tidligere kriger tvinger oss til å være årvåkne, og Russlands væpnede styrker er i stand til å avverge all potensiell aggresjon, sa Putin under paraden på Den røde plass i Moskva.

Putin sa videre at dagens situasjon i verden krever at landet styrker sin defensive evner, men for å effektivt kjempe mot «terror, ekstremisme, nynazisme og andre trusler er det nødvendig å forene hele det internasjonale samfunnet».

Det anslås at rundt 26 millioner sovjetiske borgere døde i løpet av årene andre verdenskrig varte. Av dem var rundt 8 millioner soldater. Seiersdagen er kalt Russlands viktigste sekulære høytid.

Feiringen tirsdag ble markert med parader over hele Russland i tillegg til på den annekterte Krim-halvøya.

På Den røde plass deltok rundt 10.000 soldater, og to nye mobile luftvernmissiler ble for første gang vist fram for offentligheten.

(©NTB)