Per Sundnes ut av fagjuryen i Eurovision Song Contest

50-åringen stilte opp i NRK-programmet Adresse Kiev og uttalte at Irland totalt har mistet grepet som Eurovision-nasjon. Det falt irene tungt for brystet, skriver VG.

Irland klaget ham og den norske fagjuryen inn for Den europeiske kringkastingsunionen (EBU).

NRK innrømmer at de gjorde en dårlig vurdering ved å la Sundnes både sitte i fagjuryen og være deltaker i Adresse Kiev. Da de fikk beskjed fra EBU om at dette ikke var innenfor reglementet, tok de raskt grep.

– Vi har fått noen bekymringsmeldinger fra flere hold om at Per har sittet i juryen samtidig som han har vært meningsbærer i programmet. Derfor tok vi en ny vurdering. Vi legger oss flate, sier MGP-prosjektleder Stig Karlsen i NRK.

«Jeg vet ikke noe om de jurygreiene, bare at jeg ikke er med. Det var egentlig ikke overraskende. Det samme skjedde i Sverige i fjor med den svenske fagjuryen», skriver Sundnes i en tekstmelding til avisa.

Irske medier har naturlig nok omtalt kontroversen. I avisa Independent uttaler den irske delegasjonslederen Michael Kealy følgende: «Jeg er glad for at EBU reagerte raskt på denne situasjonen, og at alle jurymedlemmene er upartiske. Det er rettferdig at hver eneste sang i Eurovision blir dømt på bakgrunn av fremførelsen på kvelden det gjelder».

Manageren Erland Bakke tar Sundnes' plass i fagjuryen. Fagjuryenes stemmer teller 50 prosent, det samme som stemmene fra TV-seerne.

Den norske fagjuryen skal gi sine første stemmer torsdag, under semifinale to, der Norge kjemper. De skal ikke stemme under semifinalen tirsdag.

