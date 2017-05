Obama: USA må lede an i klimakampen

Den tidligere presidenten erkjente at etterfølgeren Donald Trump har lagt seg på en annen linje i miljøpolitikken. Men Obama er fortsatt overbevist om at USA gradvis vil legge om til mer bruk av fornybar energi.

– Den gode nyheten er at privat sektor allerede har bestemt seg for at framtida er ren energi, sa Obama.

Trump og hans medarbeidere jobber for tiden med å finne ut om de skal trekke USA fra Parisavtalen. Obama understreket hvor viktig det er at USA og Kina – verdens største utslippsnasjoner – fortsetter å lede an i kampen for begrense klimaendringene.

Talen på matkonferansen Global Food Innovation var Obamas første offentlige utenlandsopptreden siden han gikk av som president.

Tiden i Det hvite hus var som «et veldig fint fengsel», sa Obama. Han savner på ingen måte alle sikkerhetstiltakene som gjør det umulig for en amerikansk president å bevege seg fritt omkring.

Nå kan han gå hvor som helst så lenge han er villig til å stille opp på «selfier» med dem han møter, hevder ekspresidenten.

Han og kona Michelle ble møtt av Italias tidligere statsminister Matteo Renzi da de ankom landet mandag. De to ble observert ved flere av turistattraksjonene i den italienske storbyen før de deltok på en middag arrangert av en italiensk tankesmie.

Norske Gunhild Stordalen talte på matkonferansen i Milano mandag.

(©NTB)