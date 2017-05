Kina testet ny rakett nær Koreahalvøya

Rakettesten i det nordøstlige sjøområdet ble gjennomført for å «sørge for en forbedring av den operative evnen til våre væpnede styrker, og for å kunne effektivt svare på trusler mot nasjonal sikkerhet», heter det i uttalelsen fra Kina tirsdag.

Uttalelsen spesifiserer ikke nøyaktig når rakettesten fant sted, kun at den skjedde «nylig». Den forteller heller ingenting om hva slags type rakett det er snakk om, eller hvor den ble avfyrt fra.

Uttalelsen kommer samtidig som sørkoreanerne valgte den venstrevridde tidligere menneskerettighetsadvokaten Moon Jae-In som landets nye president. Han ønsker å trappe ned konflikten med Nord-Korea.

Rakettesten skjer også samtidig som Kina, USA, Nord- og Sør-Korea er i en diplomatisk komplisert disputt om de nylige rakettestene i Nord-Korea og landets mulige utvikling av atomstridshoder.

Det amerikanske forsvaret har nylig installert et rakettforsvarssystem i Sør-Korea for å bøte på trusselen fra Nord-Korea, noe som har provosert Kina kraftig.

