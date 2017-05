Japanske medier: Sverige bekrefter samtaler mellom Nord-Korea og USA 

Ifølge FNN News sier Skoog at det er bekymring knyttet til manglende dialog med Nord-Korea, og at de derfor har støttet diverse andre pågående samtaler. Skoog sier at det derfor mest sannsynlig er et godt tegn at representanter fra de to landene møtes til uformelle samtaler.

Kanalen siterer flere forskjellige diplomatiske kilder og hevder samtaler holdes i Norge mandag og tirsdag, og at en andre samtalerunde er planlagt senere.

FNN skriver videre at svenske myndigheter visstnok er inne som mekler i samtalene. Kanalen hevder at også norske myndigheter er på banen. Dette er imidlertid ikke bekreftet av noen offisielle kilder.

Utenriksdepartementet i Norge sa til NTB mandag at de ikke ville kommentere spørsmål knyttet til eventuelt norsk engasjement i freds- og forsoningsarbeid. Både VG og NRK erfarte da at norske myndigheter ikke arrangerer noe møte mellom USA og Nord-Korea.

Choi Sun Hee, lederen for det nordkoreanske utenriksdepartementets Nord-Amerika-kontor, er angivelig ventet å representere Nord-Korea i samtalene. Fra USA er det angivelig forhenværende amerikanske tjenestemenn som deltar. Avisa Korea Heralds hevder sjefen for den amerikanske tankesmia New America, Suzanne DiMaggio, deltar fra USA. Det melder nyhetsbyrået TT.

En talsperson for det amerikanske utenriksdepartementet sier opplysningene omhandler et såkalt Track 2-møte, ifølge Dagbladet. Det er en type møter som holdes rutinemessig og som omhandler ulike temaer verden over, og som skjer uavhengig av amerikanske myndigheter.

