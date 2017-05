Irakiske styrker hevder at framrykkingen i Mosul går raskt 

Et industriområde i Vest-Mosul er blitt frigjort, opplyste det irakiske militæret tirsdag.

– Våre styrker heiste det irakiske flagget etter å ha påført fienden tap, heter det i uttalelsen.

Senere ble det meldt at styrkene også har inntatt et lite nabolag kalt 30 Tammuz.

Det har vært harde kamper mellom IS og regjeringsstyrkene og deres allierte etter at de gikk inn i Vest-Mosul tidligere i år. Kampene har gått hardt utover sivilbefolkningen, og over hundre mennesker ble drept da en bygning i byen ble bombet av den USA-ledede koalisjonen i Irak i midten av mars.

Noen hundre IS-krigere antas nå å kontrollere en håndfull nabolag, fortrinnsvis i gamlebyen. Der har de hatt god tid til å bygge opp forsvarsverk etter å ha kontrollert byen siden juni 2014.

Det antas at det fortsatt befinner seg 250.000 sivile i den tett befolkede gamlebyen, der de ifølge hjelpeorganisasjoner lever under ytterst vanskelige forhold.

Samtidig har 434.000 mennesker flyktet fra Vest-Mosul siden offensiven mot denne delen av byen startet 19. februar, ifølge FN.

Strømmen av flyktninger ser på ingen måte ut til å stanse opp selv om det innebærer en enorm risiko å flykte fra byen, opplyste Bruno Geddo, som representerer FNs høykommissær for flyktninger i Irak, tirsdag.

Den østlige delen av byen ble inntatt av irakiske styrker i februar etter at offensiven startet fire måneder tidligere.

